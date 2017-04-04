Виновный в смерти жителя Никольского района возместит его вдове затраты на похороны Общество

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Мужчина, который признан виновным в смерти жителя Никольского района Пензенской области, возместит его вдове расходы на погребение в сумме 159 тыс. рублей по решению суда.

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«В судебном заседании было установлено, что женщина затратила на погребение и поминки денежную сумму в размере 184 тыс. 740 рублей, что было подтверждено товарными и кассовыми чеками, счетами-фактурами», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

По его словам, суд определил, что возмещению подлежат только расходы, связанные с организацией похорон умершего — на оплату ритуальных услуг, приобретение принадлежностей для погребения и организацию поминального обеда непосредственно после похорон.

«Требования о взыскании других расходов вдовы, непосредственно не связанных с организацией похорон, не могут быть удовлетворены. Суд отказал ей в просьбе о возмещении расходов, понесенных на организацию поминального обеда на 40-ой день после смерти мужа и приобретение продуктов для этого», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела, на заседании не присутствовал.