10:36:55 Вторник, 4 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
Фоторепортаж Станция «Сенная площадь» после взрыва в метро. Санкт-Петербург, 3 апреля 2017 г.

Виновный в смерти жителя Никольского района возместит его вдове затраты на похороны

09:16 | 04.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Мужчина, который признан виновным в смерти жителя Никольского района Пензенской области, возместит его вдове расходы на погребение в сумме 159 тыс. рублей по решению суда.

Виновный в смерти жителя Никольского района возместит его вдове затраты на похороны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В судебном заседании было установлено, что женщина затратила на погребение и поминки денежную сумму в размере 184 тыс. 740 рублей, что было подтверждено товарными и кассовыми чеками, счетами-фактурами», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

По его словам, суд определил, что возмещению подлежат только расходы, связанные с организацией похорон умершего — на оплату ритуальных услуг, приобретение принадлежностей для погребения и организацию поминального обеда непосредственно после похорон.

«Требования о взыскании других расходов вдовы, непосредственно не связанных с организацией похорон, не могут быть удовлетворены. Суд отказал ей в просьбе о возмещении расходов, понесенных на организацию поминального обеда на 40-ой день после смерти мужа и приобретение продуктов для этого», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела, на заседании не присутствовал.
Актуальное
Читайте также
Кабельский не ожидал предложения стать вице-президентом Ассоциации водных видов спорта Власти Пензы усилят взаимодействие с предприятиями при подготовке к субботнику
Житель Пензенской области проведет в колонии 9,5 лет за смерть матери Пензенская областная библиотека представлена на всероссийской выставке в Ульяновске
В МЧС уточнили данные о пострадавших в результате пожара на проспекте Победы в Пензе 24 игрока пензенского «Дизелиста» отправились в Ярославль
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама