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В Железнодорожном районе Пензы начали выдачу путевок в детские лагеря

11:50 | 12.04.2017 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Специалисты администрации Железнодорожного района Пензы приступили к выдаче путевок в загородные детские оздоровительные лагеря в среду, 12 апреля.

В Железнодорожном районе Пензы начали выдачу путевок в детские лагеря

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работа ведется по списку — согласно регистрации родителей и законных представителей в электронной очереди на специальном сайте. В настоящее время организовано два рабочих места по приему заявлений и выдаче путевок, а также одно резервное», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

В администрации города добавили, что прием ведется в плановом режиме, очередей нет.

Ранее по результатам конкурсных процедур было определено шесть загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, в которых будут отдыхать пензенские школьники по путевкам, приобретаемым через районные администрации. Это «Строитель», «Юность», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор» и «Заря».
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