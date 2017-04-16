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В МЧС напомнили правила сжигания травы

09:33 | 16.04.2017 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2017. PenzaNews. Специалисты главного управления МЧС РФ по Пензенской области напомнили жителям региона о правилах сжигания сухой травы.

В МЧС напомнили правила сжигания травы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах. Они должны быть выполнены в виде котлована ямы или рва не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической или выполненной и негорючих материалов емкостью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта, 100 метров — от хвойных деревьев, и 30 метров — от лиственных.

«Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра», — добавляется в тексте.

В нем подчеркивается, что лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

«За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — до 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
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