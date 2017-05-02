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Пензенский губернатор положительно оценил раннее начало ремонта дорог в 2017 году

09:36 | 02.05.2017 | Общество

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Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что регион в целом справился с задачей по организации капитального ремонта дорог в максимально ранние сроки.

Пензенский губернатор положительно оценил раннее начало ремонта дорог в 2017 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году, как никогда, наши дорожные компании уже вышли на ремонт», — отметил он в ходе оперативного совещания в областном правительстве во вторник, 2 мая.

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Глава региона призвал и в будущем заранее готовить проектно-сметную документацию, оценивать планируемые затраты и выходить на торги, чтобы с наступлением тепла в мае приступать к ремонту.

Иван Белозерцев также поручил ответственным лицам осуществлять строгий контроль за качеством выполняемых работ.

«Если только где-то есть отклонения, […] сразу устранять недостатки и накладывать административные штрафы не на компанию, а на руководителя», — сказал губернатор.

Кроме того, он потребовал проводить еженедельный мониторинг дорог в Пензе, чтобы оперативно заделывать появляющиеся ямы.
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