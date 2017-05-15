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В Пензе пройдет фестиваль науки и творчества

14:58 | 15.05.2017 | Общество

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Фестиваль науки и творчества пройдет на базе пензенского социально-педагогического колледжа с 16 по 19 мая.

В Пензе пройдет фестиваль науки и творчества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках будут организованы выставка творческих работ педагогов и студентов «Волшебный мир творчества», фотовыставка «Мир глазами студента», конкурс индивидуальных проектов и научные студенческие чтения, мастер-классы, областная олимпиада для студентов колледжей и техникумов по иностранному языку и семинар преподавателей иностранного языка.

Учителя многопрофильной гимназии №13 проведут мастер-класс для студентов и преподавателей колледжа «Конструирование современного урока: версии решений».

Обучающий семинар для преподавателей иностранного языка «Некоторые способы рефлексии учебно-познавательной деятельности обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» в условиях современной образовательной парадигмы» проведет доцент кафедры «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» пензенского госуниверситета Ирина Воеводина.

В рамках фестиваля также пройдет отчетный концерт творческих коллективов колледжа, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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