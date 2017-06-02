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В «Спутнике» исправили ситуацию с пешеходными переходами, упиравшимися в газоны с бордюром

14:34 | 02.06.2017 | Общество

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Оборудованные весной 2017 года пешеходные переходы на улицах Олимпийской и Радужной в городе «Спутник» под Пензой, которые раньше упирались в бордюры, обрамляющие газоны, теперь ведут к специально обустроенным дорожкам.

В «Спутнике» исправили ситуацию с пешеходными переходами, упиравшимися в газоны с бордюром

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» местные жители, работы по исправлению ситуации велись на протяжении нескольких недель — рабочие демонтировали бордюрный камень и перенесли его на новое место, а также уложили тротуарную плитку там, где это было необходимо.

В частности, пешеходная дорожка на стороне магазина «Ашан» теперь поворачивает в направлении «зебры». Старый ее отрезок, который вел к проезжей части сбоку от перехода, засыпан землей и, как ожидается, станет частью газона.

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В «Спутнике» оборудованы пешеходные переходы, упирающиеся в бордюр

У магазина «Магнит» пешеходная зона была немного расширена за счет смещения бордюра.

С противоположной от «Ашана» стороны бордюр убрали. Теперь пешеходный переход ведет к своеобразному «островку», который выложен тротуарной плиткой.

По обеим сторонам проезжей части установлены знаки «Пешеходный переход», которые ранее отсутствовали.

Кроме того, в числе нововведений жители назвали то, что со въезда в город «Спутник» на улице Радужной убрана охранная будка. В настоящее время участок остается пустым.
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