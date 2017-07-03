Пензенский губернатор потребовал обеспечить наличие «дежурных по пляжу» в зонах отдыха
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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает необходимым усилить работу по профилактике несчастных случаев на водоемах, в том числе с помощью так называемых «дежурных по пляжу».
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Взрослые сами нарушают правила безопасного поведения. Уму непостижимо, когда приглашают с собой детей в лодку без спасательных жилетов и гибнут вместе», — сказал он, комментируя в ходе оперативного совещания в облправительстве несчастный случай в Челябинской области, где на водоеме погибли семь человек, в том числе четверо детей.
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Глава региона отметил, что дежурство необходимо осуществлять не только на пляжах, но и на территории зон отдыха, где купание официально не разрешено, однако люди игнорируют этот запрет.
«Чтобы если увидели, что [человек] в состоянии алкогольного опьянения лезет в воду и тащит за собой ребенка, гнали его оттуда поганой метлой», — потребовал Иван Белозерцев.
Губернатор добавил, что главы администраций тех муниципальных образований, в которых произойдут случаи гибели на воде в отсутствие «дежурных по пляжу», будут переходить на другую работу.