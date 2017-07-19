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В Пензенской области сотрудники центров занятости перейдут на новый программный комплекс

10:04 | 19.07.2017 | Общество

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Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники центров занятости населения Пензенской области начнут использовать в работе новый программный комплекс «Катарсис-8».

В Пензенской области сотрудники центров занятости перейдут на новый программный комплекс

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, в настоящее время в технопарке «Рамеев» проводится обучение людей, которое продлится до 20 июля.

Предполагается, что консультанты научно-производственной компании «Катарсис» проведут семинар по ознакомлению с отличительными особенностями программного комплекса «Катарсис-8» от предыдущей версии.

По итогам каждого дня обучения участники буду проходить тестирование по пройденному материалу.

«Катарсис-8» — новое поколение программного продукта, предоставляющего возможность для взаимодействия с гражданами и работодателями в электронном виде.

Программный комплекс включает в себя электронные сервисы обслуживания работодателей и граждан, такие как первичная регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, используемой на портале государственных услуг, а также автоматическое формирование ответов на входящие запросы, формирование исходящих запросов сотрудниками в процессе работы и автоматический прием ответа.

При изменении нормативных документов компания-разработчик оперативно вносит изменение в программный комплекс, а разработчики постоянно ведут мониторинг его работы и осуществляют техническую поддержку всех сотрудников любых подразделений службы занятости.

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