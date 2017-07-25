В пензенских семьях за полгода родились почти 900 третьих и последующих детей Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. 899 третьих и последующих семей родились в Пензенской области в первом полугодии 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

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«5 тыс. 693 многодетным семьям было выплачено ежемесячное пособие, предусмотренное при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в размере 8 тыс. 960 рублей», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе уточнили, что на эти цели направлено около 285 млн. рублей, в том числе свыше 138 млн. рублей — из федерального бюджета.

«Всего в многодетных семьях региона с января 2013 года — времени начала реализации указа президента РФ «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» — родились 8 тыс. 19 третьих и последующих детей», — сказали в Минтруде.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2017 года в Пензе на свет появилось две тройни. В первом случае родились девочки, во втором — мальчики.