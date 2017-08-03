В Пензе уточнено время парада участников фестиваля «Марсово поле» в форме начала XIX века Общество

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Парад участников III всероссийского военно-исторического фестиваля «Марсово поле», которые будут облачены в форму русских и французских полков начала XIX века, состоится на улице Московской в Пензе в субботу, 12 августа, в 15.30, а не в 16.00, как это планировалось ранее.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он станет продолжением литературного концерта памяти героев Отечественной войны 1812 года, который начнется в сквере Дениса Давыдова в 15.00.

В воскресенье, 13 августа, на поле в микрорайоне Шуист — в конце проезда Будищева — будет развернут исторический лагерь русской и французской армий.

Гости фестиваля смогут ознакомиться с армейским бытом, попробовать блюда солдатской кухни.

Читайте также

На фестивале «Марсово поле» в Пензе реконструируют реальный бой наполеоновских времен

Ключевым событием мероприятия станет реконструкция боя Отечественной войны 1812 года.

Ожидается, что в пороховом дыму смешаются кавалерия, пехота и артиллерия, пройдет штурм редута, а от взрывов сгорит макет деревянного дома.

Свое искусство представят клубы исторической реконструкции из 11 городов.

Также для зрителей будут организованы тематические интерактивные площадки — пехотная школа, походная кузня, исторический тир из дульнозарядного оружия и лука, фотозона и другие.

В завершение фестиваля состоится концерт ансамбля «Казачья застава» и других коллективов.