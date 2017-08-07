100-летие «Пензенской правды» отпразднуют 24 августа Общество

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня основания газеты «Пензенская правда», состоится в областной филармонии в четверг, 24 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил главный редактор издания, председатель регионального отделения Союза журналистов России Павел Шишкин.

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«Естественно, мы пригласим всех ветеранов редакции «Пензенской правды». Будем приглашать читателей, [...] победителей различных конкурсов, которые газета проводила к столетию. […] Будут коллеги из районов. Естественно, будут и наши пензенские коллеги», — сказал собеседник агентства.

Павел Шишкин добавил, что также ожидаются гости из Москвы, которые пока не дали окончательного ответа.

Главный редактор «Пензенской правды» пояснил, что число читателей, которые смогут посетить торжество, определят после того, как станет известен точный список почетных гостей.

«Мы где-то за неделю до этого объявим в газете», — отметил собеседник агентства.

По словам Павла Шишкина, на юбилее будет открыта выставка, в которую войдут архивные кадры и свежие фотографии, сделанные корреспондентами газеты.

«Будет гашение специального конверта, который почта выпускает к 100-летию «Пензенской правды», — добавил он.

Главный редактор пояснил, что в рамках торжественного мероприятия также состоится презентация недавно вышедшей тиражом 750 экземпляров книги «Пензенская правда»: хроники столетия».

Павел Шишкин сообщил, что читатели, ставшие победителями конкурсов газеты, получат 500-страничное издание в качестве подарка, а впоследствии с ним смогут ознакомиться и другие жители региона.

«Мы распространим, конечно, ее по библиотекам Пензенской области, на факультет журналистики [педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ] и так далее. Поскольку желающих уже очень много, дальше, возможно, будем собирать заявки и печатать дополнительный тираж уже для желающих приобрести», — добавил председатель пензенского реготделения СЖР.