В Пензенской области 11 августа будут ловить пешеходов-нарушителей Общество Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны всех участников дорожного движения, пройдет на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 11 августа. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, особое внимание будет уделено недопущению и пресечению нарушений правил дорожного движения пешеходами. «За нарушение ПДД ими предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — отметили в ведомстве. В Госавтоинспекции также напомнили пешеходам о необходимости убедиться в безопасности пересечения проезжей части. «Если автомобиль пропускает пешехода, ему нужно убедится, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Для безопасного передвижения в темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде», — резюмировали в ГИБДД. Нашли ошибку в тексте?

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