В Пензенской области 11 августа будут ловить пешеходов-нарушителей
Печать
Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны всех участников дорожного движения, пройдет на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 11 августа.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, особое внимание будет уделено недопущению и пресечению нарушений правил дорожного движения пешеходами.
«За нарушение ПДД ими предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — отметили в ведомстве.
В Госавтоинспекции также напомнили пешеходам о необходимости убедиться в безопасности пересечения проезжей части.
«Если автомобиль пропускает пешехода, ему нужно убедится, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Для безопасного передвижения в темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде», — резюмировали в ГИБДД.