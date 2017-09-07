В Пензенскую область из Мордовии переброшено более 100 единиц бронетехники Общество

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Более 100 единиц бронированной военной техники переброшено из Мордовии в Пензенскую область в рамках масштабного тактико-специального учения.

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В частности, в регион доставили новые седельные тягачи «Урал-63407» и «КамАЗ-65225» с полуприцепом «ЧМЗАП-9990», поступившие на вооружение по Гособоронзаказу.

Военнослужащие перевезли технику на расстояние свыше 250 км.

Основной задачей учений являлось получение практического опыта оперативного перемещения бронемашин в городских условиях и по федеральным дорогам общего пользования.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, перевозка осуществлялась в составе колонн, которые сопровождались военной автоинспекцией на пути всего следования.