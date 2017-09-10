На второй конкурс президентских грантов пока заявились три пензенские НКО Общество

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Три заявки от некоммерческих организаций Пензенской области поступило на второй в 2017 году конкурс президентских грантов, который стартовал 16 августа и продлится по 29 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Из них максимальную сумму — 4 млн. 695 тыс. рублей — запросил благотворительный фонд культуры города Пензы «Наследие» на проект «Мамины сказки».

Он призван предоставить детям, проходящим лечение в онкогематологических отделениях пяти больниц, возможность общаться с внешним миром с помощью робота, создающего эффект телеприсутствия. Планируется задействовать онкоцентры в Пензе, Тамбове, Самаре, Саратове и Саранске.

Читайте также

Пензенские НКО получат почти 16 млн. рублей: на что пойдут президентские гранты

Еще одну заявку подала местная спортивная общественная организация «Спорт для всех» города Сердобска. Она рассчитывает получить грант в размере 2,1 млн. рублей на проект «Россия — страна героев».

В его рамках намечено продолжить обустройство заасфальтированной спортивной площадки — оснастить ее покрытием из резиновой крошки и уличными силовыми тренажерами. Кроме того, организация намерена провести серию соревнований.

Третью заявку подала каменская районная организация «Всероссийского общества инвалидов», которая запросила чуть менее 500 тыс. рублей на проект «Мир равных возможностей – 2017».

Он призван сделать жизнь детей с ограниченными возможностями здоровья более интересной, предоставить им возможность для занятий физкультурой и спортом, а также реализовать творческий потенциал.