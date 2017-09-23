В Пензе прошел вечер памяти барда Игоря Мирвинского Общество

Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. Творческий вечер «И уйду в сентябрь без прощания…», посвященный памяти пензенского автора-исполнителя Игоря Мирвинского, погибшего в ДТП вместе с трехлетним сыном Егором, состоялся в литературном музее.

Фото: пресс-служба пензенского отделения РГО

Встречу в минувшую пятницу, 22 сентября, друзья, коллеги и поклонники творчества Игоря Мирвинского, приехавшие из разных районов области, начали с минуты молчания.

Первым выступил друг барда, председатель сердобского местного отделения Русского географического общества Алексей Марьин, который рассказал о значимых моментах его биографии и о совместном участии в фестивалях и концертах, а после исполнил несколько песен, которые прежде они пели с погибшим.

«Игорь был яркой, талантливой личностью, но для меня он также был хорошим другом — всегда шел навстречу, во всем старался поддержать меня. Например, при проведении фестиваля «Хопер», мне действительно с ним было очень легко работать, как с членом жюри и организатором. А популярная песня «Мальки» стала настоящем гимном нашего фестиваля «Хопер», — отметил он.

Жена автора-исполнителя Виктория Мирвинская, которая чудом уцелела в аварии, поблагодарила участников вечера за то, что разделили ее горе в то время, когда погибли муж и сын. Она призвала всех беречь своих родных и близких.

Актер драматического театра имени А.В. Луначарского Павел Тачков прочитал стихотворение Давида Самойлова, посвятив его Игорю Мирвинскому. Памяти барда посвятила свое выступление пензенская поэтесса Татьяна Филимонова. С музыкальными произведениями на вечере выступили авторы-исполнители Людмила Захарова, Александра Одрина, Михаил Тихонов и Андрей Кузнецов.

Председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов отметил, что бард был настоящим соратником Русского географического общества, другом молодежи, юннатов.

«Он всегда откликался, чтобы прийти и выступить на мероприятиях. [...] На протяжении целых пяти лет, помощь его была существенна и бескорыстна — она была от души. Например, я теперь даже не представляю, как без Игоря проводить фестиваль «Большая медведица», где он был главным идеологом столь яркого мероприятия. Со своей стороны мы все будем делать, чтобы память об Игоре жила вместе с нами», — добавил он.

Вечер памяти Игоря Мирвинского был завершен песней «Есть только миг», которую вместе исполнили все участники мероприятия.

Через месяц намечено провести концерт памяти автора-исполнителя.

Предстоящие фестивали «Большая медведица» и «Хопер» также будут посвящены памяти музыканта, сообщает пресс-служба регионального отделения РГО.