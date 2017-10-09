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Глава пензенского УМВД проверил условия несения службы на Северном Кавказе

12:07 | 09.10.2017 | Общество

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Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев проверил условия несения службы сотрудников, которые находятся в служебной командировке на Северном Кавказе.

Глава пензенского УМВД проверил условия несения службы на Северном Кавказе

Фото: 58.мвд.рф

Делегация во главе с ним посетила населенный пункт Серноводск Сунженского района Чечни, где дислоцируется сводный отряд пензенской полиции.

На встрече с личным составом Юрий Рузляев поблагодарил подчиненных за добросовестную службу, а также вручил почетные грамоты и нагрудные знаки МВД России отличившимся сотрудникам. Всего в число награжденных вошли 15 полицейских.

Кроме того, начальник УМВД побывал на контрольно-пропускном пункте в станице Ассиновской, где пензенские полицейские охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность дорожного движения.

Впервые в составе делегации ведомства в расположение сводного отряда прибыли победители творческого смотра-конкурса органов внутренних дел региона. Они выступили с концертом перед коллегами, чтобы поддержать их моральный дух.

Комментируя итоги поездки, Юрий Рузляев сообщил, что деятельности пензенского отряда дана положительная оценка.

«Отмечено, что результаты оперативно-служебной деятельности высокие. Наш отряд находится на хорошем счету», — цитирует начальника пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
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