Суд частично удовлетворил требования компании «ПензаИнформ» к «Экспрессу» о товарном знаке Общество

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Суд по интеллектуальным правам частично удовлетворил исковые требования компании «ПензаИнформ» к ООО «Фирма «Экспресс» — учредителю телеканала и радио «Экспресс», входящих в контролируемый областной властью медиахолдинг, по поводу товарного знака «Pnz.ru».

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Истец просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству РФ №471258, правообладателем которого является «Экспресс», вследствие его неиспользования в отношении всех рубрик 35-го, 38-го и 41-го классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ), указанных при регистрации.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака представители компании «ПензаИнформ» указали, что фирма является администратором доменного имени «Pnz.ru».

По их словам, на данном сайте размещаются новостные сообщения, планируется публикация коммерческих объявлений, рекламы и другой информации на платной основе, что является основным видом экономической деятельности организации «ПензаИнформ».

Кроме того, 13 июня 2017 года компания «ПензаИнформ» подала в Роспатент заявку №2017723522 на регистрацию в качестве товарного знака со словесным обозначением «Pnz.ru пензенский информационный портал» в отношении услуг «Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» 35-го класса, «Телекоммуникации» 38-го класса и «Воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» 41-го класса МКТУ.

Как отмечается в решении суда, копия которого имеется у ИА «PenzaNews», содержание сайта с доменным именем «Pnz.ru» свидетельствует о фактической конкуренции истца и ответчика в тех сферах услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

«Доводы ответчика о снижающейся популярности указанного сайта истца, наличии у истца иных информационных ресурсов в сети интернет не свидетельствует об отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчика, использующего в качестве доминирующего словесного элемента доменное имя истца. Указанные обстоятельства, вопреки доводам ответчика об обратном, подтверждают заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех услуг 35-го, 38-го и 41-го класса МКТУ», — говорится в документе.

Из решения суда следует, что с учетом даты поступления заявления правообладатель — ООО «Фирма «Экспресс» — должен был доказать факт использования товарного знака в период с 12 июля 2014 года по 11 июля 2017-го.

«В подтверждение довода об использовании спорного товарного знака в исковой период ответчик представил в материалы дела следующие документы: распечатку с сервиса по проверке доменных имен об администраторе доменного имени «Tv-express.ru»; распечатку из реестра зарегистрированных СМИ о телеканале «ТВ-Экспресс»; свидетельство от 6 июля 2015 года ЭЛ №ТУ 58-00247 о регистрации средства массовой информации «ТВ-Экспресс»; договоры на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов от 9 января 2014 года №1/01, от 11 марта 2015 года №РСХБ-42-21-2015, от 23 октября 2015 года №67 и от 1 октября 2016 года №34/1 с приложенными к ним медиапланами, актами об оказании услуг размещения рекламы в электронных СМИ и платежными документами об оплате соответствующих услуг», — говорится в решении.

В судебном заседании, состоявшемся в конце сентября, представители истца ходатайствовали об исключении из числа доказательств по делу как неотносимых двух из четырех договоров — от 9 января 2014 года №1/01 и от 11 марта 2015 года РСХБ-42-21-2015. В итоге протокольным определением это и было сделано, но на основании ходатайства ответчика, представившего его ранее.

В том же заседании юристы ООО «Фирма «Экспресс» пояснили, что документы, в том числе договоры, представлены в подтверждение факта оказания услуг «Реклама» 35-го класса, «Телекоммуникации» 38-го класса и «Публикации текстовых материалов [за исключением рекламных]» 41-го классов МКТУ.

В результате суд признал два договора — от 23 октября 2015 года №67 и от 1 октября 2016 года №34/1 — необходимым и достаточным подтверждением факта оказания услуг «Реклама» 35-го класса МКТУ.

«Изложенный в пояснениях на отзыв ответчика довод истца о том, что размещение спорного товарного знака на договоре наряду с логотипами теле-, радиоканалов и информационных агентств не может подтверждать использование товарного знака, основан на неправильном толковании самим истцом подпунктов 2 и 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ. В то же время, вопреки мнению ответчика, указанные договоры и документы об их исполнении не доказывают использование спорного товарного знака в отношении услуги «Публикации текстовых материалов [за исключением рекламных]» 41-го классов МКТУ. Иные документы [...] сами по себе не подтверждают оказания ответчиком каких-либо услуг третьим лицам, а также не содержат сведений, позволяющих сделать вывод об использовании спорного товарного знака», — говорится в решении.

«На основании изложенного требования истца о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подлежат удовлетворению в отношении всех рубрик (услуг), указанных в регистрации знака, за исключением услуги «Реклама» 35-го класса МКТУ», — указано в документе.

Судебные расходы по оплате госпошлины за рассмотрение иска в размере 6 тыс. рублей отнесены на ООО «Фирма «Экспресс».

Стороны вправе обжаловать решение в президиум Суда по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия. До настоящего времени никто из них этого не сделал.

Вместе с тем на сайте суда указано, что от ООО «ПензаИнформ» уже после вынесения решения поступило заявление о фальсификации доказательств.