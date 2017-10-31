Станислав Беззатеев покинул пост прокурора Мокшанского района Общество

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Старший советник юстиции Станислав Беззатеев освобожден от должности прокурора Мокшанского района Пензенской области и уволен по собственному желанию. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, Станислав Беззатеев родился в 1976 году в Пензе.

«Окончил обучение в Пензенском государственном педагогическом университете имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры проходил службу с декабря 2000 года в должностях помощника прокурора Колышлейского района, помощника и заместителей прокурора Мокшанского и Пензенского районов, прокурора Малосердобинского района», — пояснила она.

По словам Светланы Артамоновой, с апреля 2015 он состоял в должности прокурора Мокшанского района.