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Станислав Беззатеев покинул пост прокурора Мокшанского района

08:28 | 31.10.2017 | Общество

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Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Старший советник юстиции Станислав Беззатеев освобожден от должности прокурора Мокшанского района Пензенской области и уволен по собственному желанию. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Станислав Беззатеев покинул пост прокурора Мокшанского района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, Станислав Беззатеев родился в 1976 году в Пензе.

«Окончил обучение в Пензенском государственном педагогическом университете имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры проходил службу с декабря 2000 года в должностях помощника прокурора Колышлейского района, помощника и заместителей прокурора Мокшанского и Пензенского районов, прокурора Малосердобинского района», — пояснила она.

По словам Светланы Артамоновой, с апреля 2015 он состоял в должности прокурора Мокшанского района.
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