В Иссе потушен условный пожар в больнице Общество

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Условный пожар в здании участковой больницы в поселке Исса Пензенской области потушен в рамках тактического занятия, направленного на отработку действий в случае ЧП в здании с большим пребыванием людей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно легенде, в результате короткого замыкания электропроводки в помещении приемного отделения на первом этаже произошло задымление и возгорание. Охранник позвонил в противопожарную службу, а также сообщил руководству больницы о происшествии.

Прибывшие на место работники 27-й пожарно-спасательной части произвели разведку, приступили к эвакуации пациентов стационара, в том числе не способных самостоятельно выйти из здания, и начали тушение.

В ходе занятия была проведена проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, наличие и состояние первичных средств пожаротушения, индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также пути выхода из здания.

Кроме того, были отработаны действия персонала по тушению условного очага пожара, имитировалась транспортировка пострадавших с применением носилок и колясок.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, спасатели оценили действия персонала как грамотные и оперативные.