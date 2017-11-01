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В Иссе потушен условный пожар в больнице

10:40 | 01.11.2017 | Общество

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Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Условный пожар в здании участковой больницы в поселке Исса Пензенской области потушен в рамках тактического занятия, направленного на отработку действий в случае ЧП в здании с большим пребыванием людей.

В Иссе потушен условный пожар в больнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно легенде, в результате короткого замыкания электропроводки в помещении приемного отделения на первом этаже произошло задымление и возгорание. Охранник позвонил в противопожарную службу, а также сообщил руководству больницы о происшествии.

Прибывшие на место работники 27-й пожарно-спасательной части произвели разведку, приступили к эвакуации пациентов стационара, в том числе не способных самостоятельно выйти из здания, и начали тушение.

В ходе занятия была проведена проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, наличие и состояние первичных средств пожаротушения, индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также пути выхода из здания.

Кроме того, были отработаны действия персонала по тушению условного очага пожара, имитировалась транспортировка пострадавших с применением носилок и колясок.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, спасатели оценили действия персонала как грамотные и оперативные.
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