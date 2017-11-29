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Замначальника ЛИУ в Сердобске осужден за присвоение продуктов для питания осужденных

10:19 | 29.11.2017 | Общество

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Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Заместитель начальника расположенного в Сердобске Пензенской области лечебного исправительного учреждения №6, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», лишен права занимать определенные должности в течение двух лет.

Замначальника ЛИУ в Сердобске осужден за присвоение продуктов для питания осужденных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Комментируя приговор суда, в пресс-службе управления ФСИН России по региону отметили, что противоправные действия коррупционной направленности были пресечены сотрудниками отдела собственной безопасности.

«Заместитель начальника был задержан с поличным при попытке вывоза с территории учреждения товарно-материальных ценностей. В его личной машине были обнаружены продукты питания с продовольственного склада, предназначенные для приготовления пищи для осужденных, в том числе свинина, яйца куриные и рыбные консервы», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что сотрудник учреждения действовал из корыстных побуждений, используя служебное положение.
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