Пензенский губернатор призвал обеспечить безопасность на выборах 18 марта Общество

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал обеспечить антитеррористическую безопасность в регионе в период подготовки и проведения выборов президента России, которые состоятся 18 марта.

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«Жители Пензенской области, которые придут 18 марта на избирательные участки, должны быть уверены в том, что они защищены от всех видов угроз, в том числе террористической. По оценке правоохранительных ведомств, на территории региона сохраняется стабильная и контролируемая обстановка, но мы должны быть готовы к тому, что международные террористические организации и деструктивные силы внутри страны могут попытаться дестабилизировать ситуацию в день проведения выборов», — сказал он в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии в правительстве Пензенской области в минувший понедельник, 19 февраля.

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Иван Белозерцев отметил, что необходимо сохранять максимальную концентрацию сил и внимания для предотвращения возможной опасности.

В свою очередь начальник структурного подразделения управления ФСБ России по Пензенской области Олег Тамбовцев отметил, что в настоящее время на территории региона нет подтверждения угроз экстремистского или террористического характера.

«Однако существует вероятность поступления заведомо ложных сообщений о террористических актах непосредственно в день голосования», — цитирует Олега Тамбовцева пресс-служба правительства региона.