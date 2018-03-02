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Новая выплата в связи с рождением первенца направлена 100 пензенским семьям

08:24 | 02.03.2018 | Общество

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Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Новая ежемесячная выплата, полагающаяся при рождении первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет, направлена 100 семьям, проживающим в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

Новая выплата в связи с рождением первенца направлена 100 пензенским семьям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На базе родильных домов открыты пункты для информирования матерей о различных видах выплат при рождении ребенка.

Приемы проводятся дважды в неделю. В частности, в пензенском городском родильном доме интересующие сведения можно получить во вторник и четверг с 9.00 до 11.00, а в перинатальном центре — в среду и пятницу с 11.00 до 13.00.

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С 2018 года в России введена новая ежемесячная выплата семьям при рождении первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет.

Ее размер составляет в Пензенской области 9 тыс. 470 рублей.

Право на господдержку имеют семьи, в которых в 2018 году родился или усыновлен первенец и чей среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе — 14 тыс. 656 рублей 50 копеек.

Для получения выплаты необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства или многофункциональные центры (МФЦ).

В случае рождения в семье двух и более детей — близнецов или двойняшек — ежемесячная выплата положена только одному из них, а на второго ребенка необходимо оформить ежемесячную выплату за счет материнского капитала. С соответствующим заявлением необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда России.
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