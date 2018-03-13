Представителей пензенских НКО научат давать интервью Общество

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Мастер-класс для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций «Учимся давать интервью» пройдет в Пензе в предстоящий четверг, 15 марта.

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Его организаторами являются АНО «Студио-Диалог» и пензенский фонд «Гражданский Союз».

В роли экспертов выступят ведущие радиопрограммы «Адреса милосердия» Анна Белокрыльцева и Александр Ветров.

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Анна Белокрыльцева, которая также является директором организации «Студио-Диалог», автором и ведущей программ на «Радио России», расскажет о специфике интервью для передачи, которая идет в записи.

В свою очередь Александр Ветров, преподающий в «Московской школе радио и телевидения», объяснит, как необходимо подготовиться к прямому эфиру.

Как сообщается на сайте фонда «Гражданский Союз», после мастер-класса каждый участник сможет применить полученные знания на практике и дать интервью для радиопрограммы «Адреса милосердия».

Подготовка мастер-класса осуществляется с использованием средств президентского гранта на развитие гражданского общества.