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Ремонт на пензенской станции юных туристов завершат до конца апреля

08:23 | 20.03.2018 | Общество

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Утепление стен пристроев и цоколя пензенской областной станции юных туристов, укладка асфальтобетонного покрытия отмостки и организация вентиляции подвала здания будут завершены до 30 апреля.

Ремонт на пензенской станции юных туристов завершат до конца апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в настоящий момент усилены конструкции здания, проведен ремонт внутренних помещений.

В 2017 году на эти цели было выделено 1 млн. 860 тыс. рублей.

Обследование технического состояния здания колледжа информационных и промышленных технологий и подготовка проектно-сметной документации на его капитальный ремонт обошлось почти в 7 млн. рублей.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 сентября 2017 года ПАО «Транснефть» и правительство Пензенской области заключили соглашение о сотрудничестве.

В его рамках в 2018 году планируется строительство дома культуры на 150 мест в селе Решетино Пачелмского района, капитальный ремонт зданий дома купца Антюшина и чембарского уездного училища, входящих в комплекс музея-усадьбы Белинского, а также мокшанского психоневрологического интерната, станции юных туристов, колледжа агропромышленных технологий и IT-колледжа.

Завершен ремонт здания губернского лицея.

Предполагается, что АО «Транснефть – Дружба» затратит на эти цели около 120 млн. рублей.
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