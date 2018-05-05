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Пензенская область присоединится к акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

11:55 | 05.05.2018 | Общество

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Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Пензенская область присоединится к пятой всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая пройдет с 14 по 20 мая.

Пензенская область присоединится к акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, запланирована масштабная кампания по стимулированию жителей пройти добровольное тестирование на ВИЧ.

Одно из наиболее крупных мероприятий будет организовано в доме молодежи 18 мая.

Предусмотрены лекции, тренинги, а также круглый стол «Профилактика ВИЧ-инфекции в регионе». Кроме того, участники форума пройдут экспресс-тестирование на ВИЧ с обязательным до- и послетестовым консультированием.

Акция организована в преддверии Международного дня памяти умерших от СПИДа, который отмечается ежегодно каждое третье воскресенье мая.

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