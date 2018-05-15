EN
16:22:20 Вторник, 15 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В аэропорту Пензы выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности

13:48 | 15.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Нарушения требований пожарной безопасности выявлены на нескольких объектах транспорта Пензы, в том числе в аэропорту. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В аэропорту Пензы выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нарушения [...] выявлены в помещениях аэровокзала Пензы, центра организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Центральной Волги», железнодорожного вокзала на станции Пенза-IV, во дворце культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского, а также в филиале Самарского государственного университета путей сообщения», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что наиболее распространенными из них стали неправильное расположение эвакуационных выходов, использование материалов с высокой пожароопасностью для отделки стен, отсутствие противопожарных перегородок и световых табло, а также хранение горючих материалов в не предназначенных для этого местах.

«Руководству предприятий транспортным прокурором внесены представления. По материалам проверки виновные должностные лица, отвечающие за соблюдение требований пожарной безопасности в указанных организациях, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» с наложением штрафов», — пояснили в транспортной прокуратуре.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой экс-полицейский приговорен к лишению свободы за взятку в 13 тыс. рублей «Гефест» выполнит реставрационные работы в Спасском соборе Пензы
Православные врачи будут консультировать пациентов в отдаленных пензенских селах Белозерцев в Саратове принял участие в совещании с Патрушевым и Бабичем
В пензенские школы к 1 сентября поступит более 54 тыс. бесплатных дневников Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Международным днем семьи
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама