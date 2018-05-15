В аэропорту Пензы выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности Общество

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Нарушения требований пожарной безопасности выявлены на нескольких объектах транспорта Пензы, в том числе в аэропорту. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

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«Нарушения [...] выявлены в помещениях аэровокзала Пензы, центра организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Центральной Волги», железнодорожного вокзала на станции Пенза-IV, во дворце культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского, а также в филиале Самарского государственного университета путей сообщения», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что наиболее распространенными из них стали неправильное расположение эвакуационных выходов, использование материалов с высокой пожароопасностью для отделки стен, отсутствие противопожарных перегородок и световых табло, а также хранение горючих материалов в не предназначенных для этого местах.

«Руководству предприятий транспортным прокурором внесены представления. По материалам проверки виновные должностные лица, отвечающие за соблюдение требований пожарной безопасности в указанных организациях, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» с наложением штрафов», — пояснили в транспортной прокуратуре.