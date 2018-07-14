В Пензенской области единый «День без опасности» для детей проведут 17 июля Общество

Пенза, 14 июля 2018. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «День без опасности», направленное на формирование ответственного поведения в природной и социальной среде, в том числе на дорогах и водоемах, состоится в образовательных организациях и детских оздоровительных лагерях Пензенской области во вторник, 17 июля.

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В этот день подростки примут участие в акциях, конкурсах, играх, тренингах и обучающих мастер-классах по оказанию первой доврачебной помощи.

Также запланированы просмотр и обсуждение видеороликов.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области, необходимость проведения мероприятия вызвана тем, что в период летних каникул увеличивается вероятность несчастных случаев с детьми.

«Задача взрослых — сделать это время максимально разнообразным, интересным, полезным и безопасным. Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, необходимо регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения в различных ситуациях», — отметили в ведомстве.