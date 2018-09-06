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Житель Пензенской области за девять лет накопил долг по алиментам в 784 тыс. рублей

11:38 | 06.09.2018 | Общество

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Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. 33-летний житель Спасского района Пензенской области, на протяжении более девяти лет уклонявшийся от перечисления алиментов на содержание своего сына, накопил долг в размере 784 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

Житель Пензенской области за девять лет накопил долг по алиментам в 784 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что мужчина предпочитал не проживать на территории района, был снят с регистрационного учета, а по месту новой прописки приставы ни разу не застали его.

«Маленькими суммами он выплачивал алименты через кредитные учреждения, да и то нерегулярно», — добавила собеседница агентства.

Яна Загребельная отметила, что в отношении должника были приняты все предусмотренные законом меры: применено ограничение выезда за пределы страны, обращено взыскание на лицевые счета, в адрес других структурных подразделений службы судебных приставов направлялись поручения о проведении отдельных исполнительных действий, но это не давало должного результата.

«В конце августа с целью повторной проверки имущественного положения должника были обновлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В результате удалось выявить новый лицевой счет должника, открытый на его имя, с которого мужчина оплачивал ипотеку. Банк отказал в открытии другого счета для оплаты московского жилья, а деньги, зачисленные на этот, ушли ребенку. Поняв безвыходность ситуации, молодой человек решил, что ему дешевле погасить долг по алиментам, чем стать заложником банковских процентов», — сказала официальный представитель УФССП.

По ее словам, в сложившейся ситуации мужчина изыскал деньги для погашения долга по алиментам в течение двух недель.

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