Пензенская прокуратура добивается увеличения выплат бывшей сотруднице МЧС Общество

Пенза, 6 октября 2018. PenzaNews. Первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Морозов внес в главное управление МЧС России по региону представление для устранения условий, из-за которых бывшей сотруднице ведомства недоплачивали положенную компенсацию.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, бывшая сотрудница государственной противопожарной службы Пензенской области подала жалобу на недоплату ей ежемесячной денежной компенсации в счет возмещения вреда здоровью, причиненного в период работы.

«Вопреки требованиям федерального законодательства и вступившему в законную силу судебному постановлению, которым на ГУ МЧС возложена обязанность выплачивать компенсацию с последующим ее перерасчетом при изменении пенсии женщины, этого сделано не было. В результате размер ежемесячной выплаты бывшей сотруднице МЧС был неправомерно занижен», — пояснила собеседница агентства.