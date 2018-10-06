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Пензенская прокуратура добивается увеличения выплат бывшей сотруднице МЧС

11:16 | 06.10.2018 | Общество

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Пенза, 6 октября 2018. PenzaNews. Первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Морозов внес в главное управление МЧС России по региону представление для устранения условий, из-за которых бывшей сотруднице ведомства недоплачивали положенную компенсацию.

Пензенская прокуратура добивается увеличения выплат бывшей сотруднице МЧС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, бывшая сотрудница государственной противопожарной службы Пензенской области подала жалобу на недоплату ей ежемесячной денежной компенсации в счет возмещения вреда здоровью, причиненного в период работы.

«Вопреки требованиям федерального законодательства и вступившему в законную силу судебному постановлению, которым на ГУ МЧС возложена обязанность выплачивать компенсацию с последующим ее перерасчетом при изменении пенсии женщины, этого сделано не было. В результате размер ежемесячной выплаты бывшей сотруднице МЧС был неправомерно занижен», — пояснила собеседница агентства.

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