Власти Пензы решили узнать мнение жителей о светофорах и дорожных знаках

В городской администрации предложили всем желающим использовать этот интернет-ресурс для того, чтобы высказать свои пожелания относительно светофоров, размещения дорожных знаков, а также распределения потоков транспорта.
«Свое видение ситуации и конкретные идеи пензенцы могут оставлять в обсуждениях во вкладке «Дороги Пензы – 2018» раздела «Жителям», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.
Ссылка, указанная в нем, ведет на страницу с обсуждением реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.
Комментируя претензии жителей, мэр Виктор Кувайцев пояснил, что сложившаяся ситуация стала следствием работы по ликвидации очагов аварийности, которая ведется по нескольким направлениям, в том числе путем нанесения разметки, устройства пешеходных переходов и регулируемых перекрестков.