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Власти Пензы решили узнать мнение жителей о светофорах и дорожных знаках

15:10 | 16.10.2018 | Общество

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Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Сбор предложений о совершенствовании организации дорожного движения организован на портале «Отрытая Пенза».

Власти Пензы решили узнать мнение жителей о светофорах и дорожных знаках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В городской администрации предложили всем желающим использовать этот интернет-ресурс для того, чтобы высказать свои пожелания относительно светофоров, размещения дорожных знаков, а также распределения потоков транспорта.

«Свое видение ситуации и конкретные идеи пензенцы могут оставлять в обсуждениях во вкладке «Дороги Пензы – 2018» раздела «Жителям», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Ссылка, указанная в нем, ведет на страницу с обсуждением реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», установленные в рамках проекта «БКД» светофоры в ряде случаев привели к заторам на дорогах Пензы.

Комментируя претензии жителей, мэр Виктор Кувайцев пояснил, что сложившаяся ситуация стала следствием работы по ликвидации очагов аварийности, которая ведется по нескольким направлениям, в том числе путем нанесения разметки, устройства пешеходных переходов и регулируемых перекрестков.

В сентябре 2018 года глава администрации Пензы потребовал настроить светофоры таким образом, чтобы на основных дорогах действовала так называемая «зеленая волна», при которой водители, выдерживая определенную скорость, смогут беспрепятственно проехать максимальное количество регулируемых пешеходных переходов и перекрестков.

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