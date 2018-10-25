В Пензе незрячие люди приняли участие в конкурсе чтецов по шрифту Брайля Общество

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Ежегодный конкурс на лучшего чтеца по шрифту Брайля состоялся в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в рамках месячника «Белая трость» в минувшую среду, 24 октября.

Фото: Liblermont.ru

В нем участвовали 19 человек, в том числе читатели, проживающие в области. В режиме онлайн приняли участие семья Сопиных из села Золотаревки и две ученицы седьмых классов — из Башмаково и Иссы. На связи с библиотекой также были местные организации Всероссийского общества слепых из Кузнецка и Сердобска.

В качестве литературного материала для проведения конкурса были выбраны произведения писателя Ивана Тургенева «Отцы и дети» и «Первая любовь». Участники должны были прочесть текст за три минуты, а также написать отрывок из него за такое же время.

При чтении учитывались количество слов и выразительность. При письме — грамотность написания слов.

В конце мероприятия всем участникам были подарены тетради по шрифту Брайля.

Полезной информацией стал обзор новинок книг рельефно-точечного шрифта, поступивших в библиотеку. Это различные периодические издания, художественная и отраслевая литература.

Особое внимание привлекла книжная выставка «Мир в рельефе», где представлены книги, адаптированные для чтения инвалидами по зрению.

Итоги конкурса будут подведены 15 ноября на закрытии месячника «Белая трость», сообщается на сайте учреждения культуры.