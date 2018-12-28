В Пензе за год демонтировано 300 рекламных и информационных конструкций Общество

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. 300 рекламных и информационных конструкций, установленных с нарушениями или незаконно, демонтировано в 2018 году. Об этом говорится в презентации о результатах деятельности МКУ «Рекламная служба города Пензы», размещенной на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

В ней уточняется, что в их числе были 185 панно, 91 отдельно стоящая конструкция, а также 24 кронштейн-панели.

Согласно представленным сведениям, плата за размещение рекламных конструкций превысила 36 млн. рублей, из них около 1,6 млн. рублей пришлось на госпошлину за выдачу разрешений.

В рамках контроля за размещением рекламных и информационных конструкций велась претензионно-исковая работа. В результате решениями Арбитражного суда Пензенской области взыскано 7,7 млн. рублей.