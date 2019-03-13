В Пензе девять команд поборются за победу на фестивале КВН среди студентов колледжей Общество

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Девять команд заявлено на второй фестиваль КВН среди студентов профессиональных образовательных организаций Пензы «Кубок профессионалов», который состоится в областной филармонии вечером в среду, 13 марта.

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Колледж транспортных технологий представит команда «Титаник», колледж современных технологий переработки и бизнеса — «Делу время», химико-технологический колледж факультета биомедицинских и пищевых технологий и систем Пензенского государственного технологического университета — «Гасите свет».

От колледжа информационных и промышленных технологий (IT-колледжа) заявлено сразу две команды — «Сборная мира» и «Пингвины».

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Честь социально-педагогического колледжа будет отстаивать команда «712», Пензенского агропромышленного колледжа — «ШПАК», колледжа пищевой промышленности и коммерции — «Холостяк». Также выступит «Сборная колледжа архитектуры и строительства».

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в качестве зрителей и болельщиков команд на фестивале ожидается около 800 человек.

Первый фестиваль команд КВН среди студентов профессиональных образовательных организаций «Кубок профессионалов» состоялся в 2017 году.

Победителем стала команда «Сборная мира» пензенского колледжа информационных и промышленных технологий.