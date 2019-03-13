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В Пензе девять команд поборются за победу на фестивале КВН среди студентов колледжей

09:03 | 13.03.2019 | Общество

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Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Девять команд заявлено на второй фестиваль КВН среди студентов профессиональных образовательных организаций Пензы «Кубок профессионалов», который состоится в областной филармонии вечером в среду, 13 марта.

В Пензе девять команд поборются за победу на фестивале КВН среди студентов колледжей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Колледж транспортных технологий представит команда «Титаник», колледж современных технологий переработки и бизнеса — «Делу время», химико-технологический колледж факультета биомедицинских и пищевых технологий и систем Пензенского государственного технологического университета — «Гасите свет».

От колледжа информационных и промышленных технологий (IT-колледжа) заявлено сразу две команды — «Сборная мира» и «Пингвины».

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Честь социально-педагогического колледжа будет отстаивать команда «712», Пензенского агропромышленного колледжа — «ШПАК», колледжа пищевой промышленности и коммерции — «Холостяк». Также выступит «Сборная колледжа архитектуры и строительства».

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в качестве зрителей и болельщиков команд на фестивале ожидается около 800 человек.

Первый фестиваль команд КВН среди студентов профессиональных образовательных организаций «Кубок профессионалов» состоялся в 2017 году.

Победителем стала команда «Сборная мира» пензенского колледжа информационных и промышленных технологий.

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