Житель Пензы погасил долги на 100 тыс. рублей, чтобы продать машину Общество

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Житель Пензы оплатил задолженность по 10 исполнительным производствам на общую сумму 115 тыс. рублей, чтобы продать свой автомобиль «Toyota RAV 4».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная, эта сумма накопилась за неуплаченные налоги и в связи с непогашением кредита.

«Мужчина долги не оплачивал, от пристава скрывался. Было установлено, что у должника имеется в собственности автомобиль «Toyota RAV 4». На регистрационные действия с машиной был наложен запрет. Через некоторое время собственник иномарки вместе с покупателем лично пришел к судебным приставам и оплатил всю сумму задолженности», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что исполнительные производства окончены фактическим исполнением.