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Жительнице Каменского района пришлось заплатить штрафы в двойном размере

09:35 | 21.03.2019 | Общество

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Каменка, 21 марта 2019. PenzaNews. Судебные приставы взыскали с жительницы Каменского района Пензенской области административные штрафы в двойном размере за уклонение от исполнения наказания.

Жительнице Каменского района пришлось заплатить штрафы в двойном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина была привлечена сотрудниками трудовой инспекции к штрафам на сумму 5 тыс. и 10 тыс. рублей. В установленный законом срок — 60 дней — долг не был погашен. В отношении нее были составлены протоколы по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

По ее словам, рассмотрев материалы дела, мировой судья вынес решение удвоить сумму.

«Исполнительные документы поступили в каменский районный отдел судебных приставов для исполнения. С женщиной проведена разъяснительная работа о последствиях неуплаты долга, после чего она погасила всю задолженность в размере 30 тыс. рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — добавила собеседница агентства.

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