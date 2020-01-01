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Пензенские специалисты защитили бюджетные проектировки в Росводресурсах

10:13 | 09.04.2019 | Общество

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Специалисты Минлесхоза Пензенской области успешно провели защиту бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Пензенские специалисты защитили бюджетные проектировки в Росводресурсах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, в 2020 году за счет средств федерального бюджета в размере около 17,6 млн. рублей планируется завершить закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Мокши от источника до границы Пензенской области, начать расчистку пруда на ручье в 100 метрах к северо-западу от горбольницы №6 имени Г.А. Захарьина, а также русла реки Керенки от северной окраины Вадинска до впадения в реку Вад. Кроме того, намечено разработать проектную документацию на расчистку и руслоформирующие работы на ручье Королейка в городе Белинском.

Также за счет субсидий из федерального бюджета в размере около 25,8 млн. рублей и софинансирования из областного в сумме более 2 млн. рублей планируется завершить капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда «Гольцовский» в Лунино, ремонт русловой плотины на реке в Земетчино и приступить к приведению в порядок узла гидротехнических сооружений пруда на реке Труев в Евлашево.

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