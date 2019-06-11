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Пензенская Госжилстройтехинспекция допустила нарушения в сфере долевого строительства

09:54 | 11.06.2019 | Общество

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Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области в результате проверки выявила в деятельности Госжилстройтехинспекции региона нарушения законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов, порядка рассмотрения обращений граждан, градостроительного законодательства, недостатки при осуществлении контрольных полномочий.

Пензенская Госжилстройтехинспекция допустила нарушения в сфере долевого строительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, в ряде случаев при наличии данных, свидетельствующих о возможных нарушениях застройщиками установленных законом требований к полноте и достоверности предоставления ежеквартальной отчетности, проверки контролирующим органом не инициировались», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что обращения трех граждан о нарушении законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов рассмотрены контролирующим органом с нарушением требований установленного порядка, часть доводов заявителей осталась без разрешения.

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«Отдельные недостатки были допущены Госжилстройтехинспекцией Пензенской области при реализации полномочий по осуществлению государственного строительного надзора в отношении возводимых многоквартирных домов, а также при производстве по делам об административных правонарушениях в отношении застройщиков, возводящих многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что для устранения выявленных нарушений прокуратура региона внесла представление врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александру Киндаеву.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — отметила она.

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