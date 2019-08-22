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Активисты 24 августа организуют уборку на пруду в Заре

11:34 | 22.08.2019 | Общество

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Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Активисты экологического общественного движения «Зеленая волна» организуют очистку пруда Земляничный в микрорайоне Заря города Пензы и уборку на его прибрежной территории.

Активисты 24 августа организуют уборку на пруду в Заре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что к экологической инициативе присоединятся студенты и школьники, члены и сторонники Русского географического общества, жители микрорайона и все, кому небезразлично состояние окружающей среды. Активисты намерены призвать горожан проявить гражданскую активность.

После завершения акции организаторы угостят активистов ухой на открытом воздухе и предложат, разделившись на команды, провести несколько товарищеских матчей по пляжному волейболу.

Сбор участников запланирован в районе пляжа в 11.00, сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества.

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