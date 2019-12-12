В Пензенской области за вклад в развитие студотрядов впервые вручат почетный знак Общество

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Почетный знак «За вклад в развитие студенческих отрядов Пензенской области» впервые будет вручен в ходе мероприятия, которое состоится в большом зале филармонии в предстоящую субботу, 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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Торжества, посвященные 55-летию студенческих отрядов региона и закрытию летнего трудового семестра, объединят более 700 человек — активистов, ветеранов движения, а также почетных гостей.

В фойе будут организованы интерактивные площадки, посвященные различным направлениям деятельности — строительному, педагогическому, сервисному и сельскохозяйственному.

В ходе официальной части состоится передача знамени лучшего студенческого отряда Пензенской области советского периода.

Кроме того, будут объявлены лучшие студотряды региона по итогам 2019 года, которые получат переходящие знамена.