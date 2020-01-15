Жительница Пензы Александра Карпушева отпраздновала 100-летний юбилей Общество

Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. Жительница Октябрьского района Пензы Александра Карпушева отпраздновала 100-летний юбилей в минувший вторник, 14 января.

Фото: Penza-gorod.ru

Со знаменательной датой ее поздравили официальные лица — заместитель главы администрации района Ольга Сорокина, замначальника социального управления города Елена Лохина и руководитель исполкома пензенского реготделения «Единой России» Юрий Дворянинов.

Они передали Александре Карпушевой поздравление президента России Владимира Путина, вручили ей цветы и памятный подарок.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Александра Карпушева в годы Великой Отечественной войны была призвана на фронт радисткой. Прошла боевой путь до Берлина. Была награждена орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».

В мирное время трудилась на промышленных предприятиях Октябрьского района Пензы.

Воспитала двух дочерей, двоих внуков и пятерых правнуков.