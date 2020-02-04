В зрительном зале кузнецкой «Родины» потушен условный пожар Общество

Кузнецк, 4 февраля 2020. PenzaNews. Условный пожар потушен в ходе учений, прошедших в здании творческого центра «Родина» в Кузнецке Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

По легенде, возгорание произошло в зрительном зале из-за несоблюдения правил безопасности при проведении газосварочных работ. Возникла угроза распространения огня по смежным помещениям на первом этаже.

Во время учений были отработаны совместные действия пожарно-спасательных подразделений и администрации учреждения.

Проверено срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Проведена полная эвакуация посетителей. Отлажено взаимодействие сил, привлекаемых для тушения объектов с массовым пребыванием людей.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, все поставленные задачи в ходе учений выполнены.