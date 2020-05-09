Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем Победы, который отмечается 9 мая.

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«Каждый из нас испытывает чувство гордости за дедов и прадедов, за ветеранов, подаривших нам возможность жить и трудиться в свободной России — стране победителей! 75 лет назад прогремел торжественный салют в честь Великой Победы. Победы в страшной войне, равной которой по числу жертв и разрушений еще не знало человечество. Именно советский солдат, преодолев все немыслимые испытания и утраты, весной 1945-го избавил мир от фашизма», — отметил он.

Глава региона напомнил, что на фронт ушли более 300 тыс. жителей Пензенской области, 200 тыс. не вернулись домой.

«Пензенцы внесли весомый вклад в достижение Великой Победы. За ратные подвиги тысячи наших земляков отмечены боевыми наградами, сотни удостоены высокого звания Героя Советского Союза и стали полными кавалерами ордена Славы», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор выразил благодарность ветеранам, отстоявшим независимость Родины на полях сражений, и труженикам тыла.

«Дорогие друзья, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.