В Пензенской области от клещей обработано около 8 га Общество

Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Акарицидные обработки проведены в Пензенской области на площади около 8 га, что составляет чуть более 4% от плана на 2020 год. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

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В нем уточняется, что в преддверии летней оздоровительной кампании от клещей обработано 6 га на территории детских лагерей, или около 7% от плана.

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«Обращения пострадавших от нападения клещей в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» регистрируются с 11 марта 2020 года. Всего с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения области обратились 312 пострадавших», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в отношении всех граждан приняты стандартные меры профилактики.

«На 14 марта 2020 года на зараженность возбудителями ИКБ [иксодового клещевого боррелиоза] лабораторно исследовано 314 клещей, снятых с людей. В 32 из них обнаружены возбудители ИКБ (10,2%). За январь-март диагностированы 17 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом», — отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что все они с длительной инкубацией: заражение произошло еще в сезон 2019 года.