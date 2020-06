View this post on Instagram

Дорогие друзья! Мы не устаем благодарить вас за помощь нашему зоопарку в столь непростое для всех нас время. Не смотря на то, что сложившаяся ситуация затронула абсолютно всех, очень приятно осознавать, что у нас есть настоящие друзья! Именно благодаря ВАМ зоопарку удалось справиться с трудностями в прошедшие два месяца и животные не заметили перемен в своем рационе. Но, к нашему огромному сожалению, время идет, а зоопарк по-прежнему остается закрытым для посещения. Нам очень трудно об этом говорить, но запас кормов неумолимо быстро заканчивается. Мы просто вынуждены вновь просить вас о помощи, без вас нам не справиться. Не выходя из дома, вы можете оказать помощь в приобретении кормов для животных, зайдя в Сбербанк-онлайн, набрать в поиске Пензенский зоопарк, автоматически появится сноска «Пензенский зоопарк» Благотворительные пожертвования. Все реквизиты в таком случае уже будут заполнены, вам останется вписать сумму и назначение пожертвования, с пометкой «На корм животным». Мы безмерно благодарны каждому, непрошедшему мимо судьбы наших пернатых и мохнатых! Реквизиты счёта МАУ «Пензенский зоопарк» Наименование клиента: МАУ «Пензенский зоопарк» ИНН клиента: 5837005839 р/счёт клиента:40703810848004000621 БИК банка: 045655635 К/с банка: 30101810000000000635 ИНН банка: 7707083893 Наименование банка: ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК КПП 631602001 ОКТМО 56701000 КБК 0