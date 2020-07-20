EN
22:43:53 Понедельник, 20 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 28 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 269 человек выписаны, 73 пациента умерли

Белозерцев призвал поднять настроение пензенцам, уставшим от переживаний из-за коронавируса

12:34 | 20.07.2020 | Общество

Печать

Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил чиновникам организовать серию мероприятий для поднятия настроения жителям региона, уставшим от переживаний из-за пандемии коронавируса.

Белозерцев призвал поднять настроение пензенцам, уставшим от переживаний из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Конечно, я вижу, что жители области устали от переживаний за своих детей, за своих родителей, [...] за внуков во время вот этой разбушевавшейся пандемии. Сейчас нужны положительные эмоции. Лето, солнышко, хорошая погода. Нужно организовать для земляков праздники души, чтобы человек улыбнулся, забыл о своих невзгодах», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 июля.

Иван Белозерцев выразил мнение, что ситуация, связанная с распространением коронавируса, «подпридавила как бы настроение людей».

«Я поручаю министру культуры, главам муниципальных образований организовать в городах Пензенской области акцию «Лето в городе» или «Лето в районе», «Лето в селе», провести праздники сел, городов, крупных населенных пунктов с участием артистов разного жанра, конкурсами, интерактивом», — сказал губернатор.

Он добавил, что следует соблюдать меры предосторожности и проводить мероприятия «грамотно, разумно, взвешенно».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области стартовала профилактическая операция «Квадроцикл» В Пензенской области с начала года зарегистрировано более 40 случаев бешенства животных
В Пензе планируется проводить вечерние экскурсии по Спасскому собору В Пензенской области наблюдается рост числа преступлений
Белозерцев указал на нехватку урн на набережной в Пензе В Лопатинском районе за сутки зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама