Белозерцев призвал поднять настроение пензенцам, уставшим от переживаний из-за коронавируса Общество

Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил чиновникам организовать серию мероприятий для поднятия настроения жителям региона, уставшим от переживаний из-за пандемии коронавируса.

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«Конечно, я вижу, что жители области устали от переживаний за своих детей, за своих родителей, [...] за внуков во время вот этой разбушевавшейся пандемии. Сейчас нужны положительные эмоции. Лето, солнышко, хорошая погода. Нужно организовать для земляков праздники души, чтобы человек улыбнулся, забыл о своих невзгодах», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 июля.

Иван Белозерцев выразил мнение, что ситуация, связанная с распространением коронавируса, «подпридавила как бы настроение людей».

«Я поручаю министру культуры, главам муниципальных образований организовать в городах Пензенской области акцию «Лето в городе» или «Лето в районе», «Лето в селе», провести праздники сел, городов, крупных населенных пунктов с участием артистов разного жанра, конкурсами, интерактивом», — сказал губернатор.

Он добавил, что следует соблюдать меры предосторожности и проводить мероприятия «грамотно, разумно, взвешенно».