Величину прожиточного минимума пенсионера планируется сохранить на уровне 8 тыс. 404 рублей Общество

Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий сохранение в 2021 финансовом году величины прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области на уровне 8 тыс. 404 рублей, внесен в Законодательное собрание региона.

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Как отмечается в пояснительной записке за подписью врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елены Егоровой, согласно расчетам, произведенным по правилам, которые утверждены правительством России, величина прожиточного минимума пенсионера в регионе должна составлять 8 тыс. 93 рубля, что на 3,7% меньше по отношению к величине, установленной на 2020 год.

Вместе с тем правилами предусмотрено, что если величина прожиточного минимума пенсионера получается ниже той, что утверждена на текущий финансовый год, то она должна быть сохранена в прежнем размере.

В связи с этим на 2021 финансовый год ее планируется утвердить в размере 8 тыс. 404 рублей, что соответствует уровню 2020-го.

Реализация законопроекта в случае его принятия будет производиться за счет средств федерального бюджета.