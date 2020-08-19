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Величину прожиточного минимума пенсионера планируется сохранить на уровне 8 тыс. 404 рублей

10:49 | 19.08.2020 | Общество

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Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий сохранение в 2021 финансовом году величины прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области на уровне 8 тыс. 404 рублей, внесен в Законодательное собрание региона.

Величину прожиточного минимума пенсионера планируется сохранить на уровне 8 тыс. 404 рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в пояснительной записке за подписью врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елены Егоровой, согласно расчетам, произведенным по правилам, которые утверждены правительством России, величина прожиточного минимума пенсионера в регионе должна составлять 8 тыс. 93 рубля, что на 3,7% меньше по отношению к величине, установленной на 2020 год.

Вместе с тем правилами предусмотрено, что если величина прожиточного минимума пенсионера получается ниже той, что утверждена на текущий финансовый год, то она должна быть сохранена в прежнем размере.

В связи с этим на 2021 финансовый год ее планируется утвердить в размере 8 тыс. 404 рублей, что соответствует уровню 2020-го.

Реализация законопроекта в случае его принятия будет производиться за счет средств федерального бюджета.

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