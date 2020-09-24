Пропавший в Мокшане школьник найден в Пензе Общество

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. 13-летний школьник из рабочего поселка Мокшан, которого с 22 сентября искали родные, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, найден в Пензе.

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«Вечером 23 сентября житель Пензы сообщил в полицию о местонахождении несовершеннолетнего. Полицейские забрали мальчика на улице Собинова. По имеющейся информации, он дошел из Мокшана до города пешком, в отношении разыскиваемого какие-либо противоправные действия не совершены», — прокомментировала старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что подросток был доставлен в Мокшан к следователю, которому предстоит выяснить причины и обстоятельства безвестного отсутствия несовершеннолетнего.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром во вторник, 22 сентября, около 7.30 мальчик вышел из дома на улице Совхозной в Мокшане в школу, но на занятия не явился.

23 сентября по факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство».