Пензенцев предупредили об опасном антисептике Общество

Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Представители управления Роспотребнадзора по Пензенской области призвали жителей проявлять бдительность при приобретении и использовании антисептиков в связи с регистрацией случаев отравлений от употребления внутрь средства для обработки рук «Antisept's», произведенного индивидуальным предпринимателем Александром Калининым в Сысертском районе Свердловской области.

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«По результатам исследования указанного антисептика установлено содержание метанола от 62% до 69%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В нем добавляется, что жителям, располагающим информацией о фактах реализации данной продукции, следует позвонить в ведомство.

«Хозяйствующим субъектам, осуществляющим оборот данной продукции, необходимо принять меры по ее изъятию», — сказано в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что антисептические средства нужно использовать в соответствии с инструкцией, а их употребление внутрь опасно для здоровья и жизни.