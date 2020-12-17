В Пензе изучат перспективы реконструкции проезда под железной дорогой у Бакунинского моста Общество

Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проработать вопрос о реконструкции проезда под железнодорожными путями в центре Пензы — неподалеку от Бакунинского моста.

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«Для увеличения пропускной способности и снижения транспортной напряженности на указанном участке необходимо выполнить модернизацию проездов под железнодорожными путями», — отметил он в ходе рабочего совещания, состоявшегося в правительстве области в четверг, 17 декабря.

Глава региона предложил изучить возможные варианты устранения эффекта бутылочного горлышка и решить проблему в ближайшие годы.

«Готовьте дорожную карту, определяйте состав проектного офиса. [...] Приступайте к работе по включению автотранспортного объекта в одну из федеральных программ, подготовке технической и проектной документации, организации строительных работ», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция Бакунинского моста в Пензе стартовала в сентябре 2019 года. Ожидается, что она будет завершена осенью 2021 года. Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Их стоимость превышает 900 млн. рублей.

16 сентября 2019 года Денис Леонтьев, который на тот момент занимал должность заместителя главы администрации Пензы, сообщил, что реконструкцию проезда под железнодорожными путями неподалеку от Бакунинского моста в районе улицы Ерик и Горбатова переулка пока проводить не планируется из-за дефицита денежных средств. Он отметил, что стоимость работ оценивается примерно в 1 млрд. рублей.

24 июля 2020 года мэр Пензы Андрей Лузгин проинформировал депутатов городской думы, что в настоящее время рассматривается возможность расширения проезда под железнодорожными путями. По его словам, уже есть предварительное планировочное решение.