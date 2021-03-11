EN
13:48:17 Четверг, 11 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Уличную мебель из переработанного пластика предлагается использовать в Пензе

10:48 | 11.03.2021 | Общество

Печать

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Перспективы использования уличной мебели из переработанного пластика рассмотрены в ходе приема предпринимателей, который провел глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Уличную мебель из переработанного пластика предлагается использовать в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы мэрии, к сити-менеджеру обратился управляющий филиалом одной из компаний, которая специализируется на переработке вторматериалов из смешанного пластика, производстве из него строительных материалов и малых архитектурных форм для благоустройства придомовых, городских и парковых территорий.

Он обратил внимание на то, что диваны, скамейки, лавочки, урны, навесы и кашпо из переработанного пластика обладают повышенной прочностью, влаго- и морозостойкостью, а также помогают решить вопрос с переработкой отходов.

Андрей Лузгин поручил главному архитектору Пензы Сергею Петрову организовать выезд на производство с целью оценки качества продукции предприятия.

По его словам, необходимо изучить возможность ее использования с учетом эстетической составляющей и стоимости.

Мэр также разъяснил руководителю филиала, что благоустройство общественных территорий осуществляется в рамках муниципальных контрактов, при этом подрядчики выбираются по результатам торгов, а они в свою очередь сами определяют поставщиков малых архитектурных форм.

В связи с этим он рекомендовал наладить взаимодействие с подрядными компаниями и предлагать им свою продукцию напрямую.

Новости партнеров
Читайте также
Восемь учреждений образования Пензенской области получили статус инновационных площадок В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом
В Башмаковском районе мужчина попытался дать взятку участковому МТС запустила виртуальный путеводитель для гостей Пензенской области
Житель Заречного подозревается в краже чугунных радиаторов отопления Пензенская «Юность» вышла в полуфинал чемпионата России по баскетболу
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама