Уличную мебель из переработанного пластика предлагается использовать в Пензе Общество

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Перспективы использования уличной мебели из переработанного пластика рассмотрены в ходе приема предпринимателей, который провел глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

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По информации пресс-службы мэрии, к сити-менеджеру обратился управляющий филиалом одной из компаний, которая специализируется на переработке вторматериалов из смешанного пластика, производстве из него строительных материалов и малых архитектурных форм для благоустройства придомовых, городских и парковых территорий.

Он обратил внимание на то, что диваны, скамейки, лавочки, урны, навесы и кашпо из переработанного пластика обладают повышенной прочностью, влаго- и морозостойкостью, а также помогают решить вопрос с переработкой отходов.

Андрей Лузгин поручил главному архитектору Пензы Сергею Петрову организовать выезд на производство с целью оценки качества продукции предприятия.

По его словам, необходимо изучить возможность ее использования с учетом эстетической составляющей и стоимости.

Мэр также разъяснил руководителю филиала, что благоустройство общественных территорий осуществляется в рамках муниципальных контрактов, при этом подрядчики выбираются по результатам торгов, а они в свою очередь сами определяют поставщиков малых архитектурных форм.

В связи с этим он рекомендовал наладить взаимодействие с подрядными компаниями и предлагать им свою продукцию напрямую.